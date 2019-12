Haruldane võimalus: Saaremaal otsib väga huvitav kodu uut omanikku

Tegemist on Saaremaal Mustjalas asuva hollandi tüüpi tuulikuga, mis on renoveeritud ning paekivist kõrvalhoonega kokku ehitatud. Tuuliku sisekujunduses on kasutatud valdavalt puitu ja paekivi.

Veskis on neli korrust, millest alumisel on köök ja WC. Ülemised korrused on mõeldud eluruumideks. Kahe hoone ühenduskohas on saun, duširuum ja sauna eesruum. Endine abihoone on samuti elamiseks ümber kujundatud – alumisel korrusel on avar ja stiilne elutuba, WC, ülemisel korrusel hubane magamistuba.