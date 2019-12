Päevinäinud sisekujundustrendid, millega uuel aastal jumalaga jätta

Igal aastal raputab sisekujundusmaailma uued trendid. See aga tähendab, et pikalt au sees olnud sisekujunduselemendid peavad uutele ruumi tegema, kirjutab msn.com.

Siin on kolm sisekujundustrendi, millega tuleks jäädavalt hüvasti jätta.

Odav mööbel

Mööbel FOTO: Shutterstock

Kiirmoe brändid pakuvad meile pidevalt uusimatest trendidest inspireeritud rõivaid. Sama teevad ka suured mööblifirmad. Kuid enamasti tehakse neid tooteid madala kvaliteediga materjalidest, mis peavad vastu ainult mõne aasta. Oma kodu pidevalt uue mööbliga värskendamine on küll tore, kuid see on halb nii keskkonnale kui ka rahakotile.

Edison pirnid

Edison pirnid FOTO: Shutterstock

Viimase paari aasta jooksul on need lambipirnid sisustusmaailma vallutanud. Välimuselt stiilsed ja sumedat valgust pakkuvad pirnid on küll ilusad, kuid tegelikkuses ei anna nad eriti valgust ja raiskavad elektrit.

Dekoratiivpurgid

Dekoratiivpurgid FOTO: Shutterstock