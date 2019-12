Selgusid 2019. aasta hinnatuimad maaklerid - kas sinu vahendaja on nende hulgas?

«Tõstame juba neljandat korda esile kinnisvaramaaklereid, keda City24 kliendid on viimase aasta jooksul kõrgelt hinnanud kui oma ala professionaale, kes on abivalmis ja head nõustajad, korrektsed suhtlejad ning tunnevad oma ameti kõiki nüansse. Aasta tähe auhind ei ole kinnisvaraportaali subjektiivne tunnustus, vaid selle saajatele on portaali kasutajad andnud enim kõrgeid hinnanguid,» kommenteeris Kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.