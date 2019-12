5 eset, mida ei tohiks keldris hoida

Keldri nurka visatud vanad mänguasjad aeguvad keldris veelgi enam, imades endasse hallituse ja kopituse lõhna. Juhul, kui sul on plaanis mänguasjad lastelastele hoida, pakenda need õhukindlatesse vaakumkottidesse, et tulevased põlved neist samuti rõõmu tunda saaksid.