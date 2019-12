Hea külalise meelespea: asjad, mida võõrustajalt nõuda ei tohi

Sinu kohalolek, ei tohi mitte mingil juhul teiste inimeste ajakava sassi ajada. See, et sinul on puhkus, ei tähenda, et teistel kohustusi ei oleks. Külalisena pead sa oma plaanid ja soovid sobitama teiste päevaplaaniga.

Kui sul on mingi toidu vastu allergia või ei söö sa midagi mingil muul põhjusel, on täiesti normaalne. Nõuda, et õhtusöök oleks valmistatud sinu eelistustele vastavalt, on äärmiselt ebaviisakas. Ära tekita olukorda, kus võõrustaja peab sinu pärast toidupoodi ronima ja ostma sealt just sinu jaoks sobivaid produkte.