Haruldane pakkumine: Vilsandil ootab mereäärne villa uut omanikku

Muinsuskaitseväärtuslik looduskaitsealal asuv hoone on saanud läbi päikesepaneelide ja energiatõhusa renoveerimise uued säästlikud ja kaasaegselt mugavad lahendused.

Villas on seitse tuba ja viis magamistuba, millest on võimalik vajadusel moodustada seitse eraldiasetsevat ja -suletavat ruumi. Lisavõimalusena on võimalik soetada ka villas olevat antiikmööblit.