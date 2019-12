Arvo Pärdi Keskus sai kõrge tunnustuse osaliseks

«Oleme selle tunnustuse üle väga rõõmsad! Selle aasta arhitektuuripreemiatele kandideerisid muljetavaldavad projektid nii sisu kui vormi poolest, oli au olla nomineeritud nende hulgas. Arhitektid Enrique Sobejano ja Fuensanta Nieto on Arvo Pärdi Keskuses ühendanud veenvalt meie soovid ja oma nägemuse. Tulemuseks on maja, kus on väga hea olla – siinne õhkkond inspireerib,» sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.