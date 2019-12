Pildid: Seina külge teibitud banaan, läks müstiliselt suure summa eest haamri alla

Teosest on valminud kolm versiooni. Kaks uue omaniku leidnud taiest, läksid mõlemad 108 500 euro eest haamri alla. Kolmanda versiooni hinnaks ennustatakse 135 600 eurot, vahendab news.sky.com.

Globaliseeruvast maailmast inspireeritud teose kolmas versioon on hetkel eksponeeritud Miami Beach galeriis. «Pärast 15 aastast pausi, on Maurizio tagasi rahvusvahelisel areenil ja meil väga hea meel temaga koostööd teha,» sõnad galerii kõneisik.

Oma teost kommenteerides ütles Cattelan, et ta töötas selle kallal aasta. Esmalt kasutas kunstnik pronksist valmistatud banaani, kuid see teda ei rahuldanud. «Ma ärakasin ühel hommikul ülesse ja mõtlesin – banaan on banaan! Seega otsustasin kasutada oma taiese loomiseks päris banaani,» kommenteerib Cattelan oma loomeprotsessi. Kunstiteose loomiseks vajamineva banaani korjas Cattelan üles kohalikust Miami toidupoest.