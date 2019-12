Hiired elutoas! Need asjad viitavad sellele, et närilised on sinu elamise vallutanud

Eestis elav koduhiir on ainukene siin elav hiireline. Koduhiired on sotsiaalsed loomad ja elavad perekondades, kuhu kuulub üks isasloom, paar-kolm emaslooma ja nende järglased. Koduhiired paljunevad tohutu kiirusega. Üks emasloom suudab aastas ilmale tuua kuni kümme pesakonda.

Siin on viis märki, mis viitavad sellele, et närilised on sinu kodu vallutanud, vahendab marthastewart.com: