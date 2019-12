Jõulutrendid: kuld ja kard teevad ruumi minimalismile

Kuna Hiina kalendri järgi on tulekul valge metallroti aasta, näeb ka jõuludekooris ohtralt valget ja metalli – viimast nii materjalina kui erinevate toonidena. Samas on kuld ja sädelus vähemalt selleks aastaks unustatud, see on asendunud mati või õrna läikega vasega, mida kombineeritakse ka hõbedaga. Trendivärvidest tõusevad sisekujundaja sõnul kõige enam esile pastelsed toonid, aga ka metsaroheline, pruun ja bordoo, tumesinine ja erinevad halli varjundid.