Ekspert: koduotsijad ei suuda uuele kinnisvarale vastu panna

«Kui nüüd koheselt bravuurikust maha keerata, siis tuleb nentida, et hinnatõus on olnud pehmelt öeldes märkimisväärne ja on ilmselt peamine faktor, mis nõudlust võiks alla tõmmata ning küllap hindade kasvule ühel hetkel sein ikkagi vastu tuleb,» märgib Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino.

Uue aja noor ei taha ega ka oska remontida, vaid soovib elu nautida nii, et eluasemega oleks võimalikult vähe probleeme. Nad tahavad ideaalis endale naabriks oma põlvkonna inimesi, kes hindavad sarnaseid väärtusi ja põhimõtteid ning on suhteliselt sarnaste sissetulekute ja võimalustega. Ja see on koht, mida suudab pakkuda just uusarendus. «Ega suurarendajad päris tühjalt kohalt ei hakanud ühel hetkel rääkima turundusjuttu, et nemad mitte ei ehita enam lihtsalt maju, vaid elukeskkondi. Ja uus elukeskkond on see, kus uue aja noor inimene elada tahab,» lisab Reino.