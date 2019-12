Neid asju pesumasinas pesta ei tohi

Pesumasin on imeline tööriist, mis on vabastanud meid ühest kõige nürimast kodutööst. Enam ei pea tundide viisi riideid seebises vees ringi keerutama, piisab vaid sellest, kui viskad oma räpased riided pesumasinasse ja nagu võluväel tulevad sealt puhtad riided välja. Kuid ükskõik kui vapustav pesumasin ka ei oleks, on siiski teatud asjad, mida pesumasinas pesta ei tohi, kirjutab thespruce.com.