Hakkame sättima: 5 viisi, kuidas kaunistada rikkalikku jõululauda

IKEA sisekujundaja Darius Rimkuse sõnul peaksid jõululaua kaunistused olema kooskõlas kõikide teiste jõulukaunistustega ning täiendama üksteist. Piduliku meeleolu loomiseks piisab kolme peamise jõulueseme kaunistamisest – jõulupuu, aknad ning jõululaud. Rimkus nentis, et kuigi terve pere koguneb pühade ajal jõululaua ümber, ei saa see sageli piisavalt tähelepanu.

«Piduliku laua kaunistamisel peaks rõhk olema tekstiilidel, nõudel ning kaunistustel. Seejuures tekstiili kasutamine ei piirdu vaid ainult laudlinaga, vaid ka salvrätikud, linikud ning lauamatid aitavad luua pidulikkust. Lauale võib asetada ka jõulupuu kaunistusi ning LED-tuledest vanikuid, sest samade kaunistuste kasutamine loob terviklikkuse ja harmoonia,» lausus Rimkus.

Sisekujundaja juhtis tähelepanu ka sellele, et igal aastal ei ole vaja uusi jõuluehteid ja -nõusid osta. Näiteks võib kasutada juba olemasolevaid kaunistusi ning lisada mõned uued kaunistused. See aitab kokku hoida, kuid samas tagada, et kõik jõulud näevad isemoodi välja.

Mänguline kombinatsioon punasest ja valgest

Need, kes soovivad oma kodudesse tuua pidulikku meeleolu, peaksid valima jõuluvärvi kombinatsiooni punasest ja valgest. See duett toob pidulauale helgust ning väikesed mängulised detailed, mis sobivad selle stiiliga ideaaliselt kokku, võetakse nooremate pereliikmete poolt rõõmsalt vastu. Puna-valge lauastiil sobib suurepäraselt heledatesse interjööridesse või maakohtadesse.

«Mängulisust saab luua punase laudlina ning linikutega ja valgete nõudega. Täiendavaks aksendiks võiks olla veidike sinist, mis domineerib näiteks tekstiilist või paberist salvrätikutes ning linikutes,» selgitas Rimkus.

Vähemoluline ei ole ka rohelus, mis elavdab lauda. Näiteks rohelised kunstvanikud ning -pärjad rõõmustavad kõiki ka jõulupühade möödudes.

Inspiratsioon loodusest

Loodusesõbrad saavad katta laua, mis meenutab rahulikku talvehommikut metsas. Selle efekti saab luua värvipaletiga, kuhu kuuluvad puidu, lume, kreemjad ja pruunid toonid. Geniaalselt lihtsaks lahenduseks on kasutada ka linaseid tekstiile, mererohust lauamatte, leivataldriku asemel puidust aluseid ning nimekaartide asemel ingverisüdameid.

«Sellise laua kaunistamiseks sobivad hästi looduslikud elemendid nagu näiteks kuuseokstest buketid, mis toovad kaunistusse elu ning naturaalsust. Täiendavat sooja tunnet võib lisada sarnast värvi lauanõude miksimisel, mille loob ühtseks üks suur taldrik või lauamatt nende all,» soovitas sisekujundaja.

Moodne jõululaud

Kaasaegsetesse kodudesse sobib kõige paremini samas stiilis kaunistatud laud. Piduliku väljanägemise jaoks pole vaja isegi laudlina, vaid piisab kontrastsetes toonides nõudest. See stiil soosib ka erinevat stiili lauanõude ja tarvikute kombineerimist, näiteks moodsad taldrikud ning klaasid koos traditsioonilise küünlajalaga.

«Selle stiili juures on oluline roll aktsentidel ehk tekstiilist salvrätikud aitavad ühildada kontraste nõude ja laua vahel, kuldsed kausid ning serveerimisnõud aitavad alati luua rafineeritud muljet. Samuti sobivad punased ja rohelised LED-tuledest vanikud, kuna laua äärde kogunetakse siiski jõule tähistama,» lausus Rimkus.

Vana ja uue hubane harmoonia

Selleks, et pidulaud näeks eelmise aasta lauast erinev välja, ei pea alati uusi kaunistuse ja nõudekomplekte ostma. Kui ühendate olemasolevad nõud ja tekstiilid mõne uue aktsendiga, on võimalik luua romantiline ja hubane atmosfäär. Oluline on silmas pidada, et omavahel ei pea ühendama kõiki kaunistusi, mis meil kodus on, kuid valida võiks kolm põhitooni.

«Näiteks kui kasutatavad lauanõud on valget värvi, saab lauda elavdada väikeste värviliste kausikestega. Samuti tasub valida laudlina, mis on domineerivat värvi, kus isegi vanemad lauanõud näevad justkui uued välja. Kui nõud on erinevatest kollektsioonidest, saab ühtsust luua linikutega, mis maksavad vaid paar eurot,» andis sisekujundaja nõu. Ta lisas, et rohelus või lauda kattev roheline vanik annab samuti juurde terviklikkust.

Pidulaud nagu jõulufilmides

Kodudes, mis on sisustatud traditsioonilistes värvides ning kus domineerivad tumedad toonid, tuleks pidulaud katta rikkalike kaunistustega, kus on kolm põhielementi: rikkalikud kontrastsed värvid, palju kaunistusi ja uhked nõud.