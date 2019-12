Ekspert selgitab: kuidas vältida kinnisvara eest üle maksmist

Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ütles, et sõltuvalt linnast võib müügipakkumiste ja tegelike hindade vahe olla paarikümnest mitmesaja protsendini ja kinnisvarasektori suhtes võõras inimene ei pruugigi aru saada, kui palju tegelikult huvipakkuv korter väärt on.

«Reaalsed tehinguhinnad on alati olnud müügipakkumistest madalamad. Inimese loomuses on oma vara väärtustada kõrgemalt, kui seda teevad kõrvalseisjad. Tihti ei arvestata elamispinna amortisatsiooniga, samuti hinnatakse tegelikkusest kõrgemalt juba vananenud küttesüsteeme, lisaks väärtustatakse üle oma kätega tehtut, mis ostja jaoks hoopis lisaremondikulu võib tähendada,» loetles Teder.

Teder lisas, et vara müüja soovivatel inimestel pole käepärast adekvaatset andmebaasi. «Kasutatakse kinnisvaraportaalide infot, kus juba on paljud pakkumised ülehinnatud ning lisatakse sinna veel otsa oma sentimentaalsusest tulenev lisasumma. Sisuliselt on tegemist lumepalliefektiga, kus igale järgnevale korterile krutitakse veel hinda peale,» selgitas ta.