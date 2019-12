Eesti Korteriühistute Liit: ilutulestiku kasutamisest korrusmajade vahel tuleb loobuda

«Viimasel ajal on taas meieni jõudnud juhtumeid, kus inimesed on hädas kõrvalmaja rõdudel härivate vilkuvate pühadekaunistusega. Samuti kaevatakse igal talvel ilutulestikuvahendite kasutamise üle korrusmajade vahel,» rääkis Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Mardi kutsub inimesi üles loobuma ilutulestiku kasutamisest korrusmajade vahel või rõdudel. «Kindlasti ei tohiks ilutulestikuvahendeid kasutada korrusmajade vahel ega mingil juhul rõdudel, kuna tegemist on väga suure ohuga elanike varale ja tervisele. Juhtumeid, kus rakett on lennanud naabermaja rõdule ja selle süüdanud, on juba ette tulnud,» rääkis ta.