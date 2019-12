Kuidas jõuluvanalt kiri saada?

Kuna jõuluvanal on aastaringselt käed-jalad tööd täis, ei jõua ta ise kõikidele kirjadele vastata. Selleks, et kõik soovijad põhjapooluselt päris oma kirja saaksid, kasutab jõuluvana oma tublide päkapikkude abi, kirjutab santaclausvillage.info. Vahet pole, kas õues on suvi või talv, kirju saadetakse laiali terve aasta jooksul.