See tavaline asi köögis saab jagu igast plekist

Niikaua, kui sinu kodus on olemas jämedateraline sool, sidrun, sooda ja äädikas, peaksid kõik plekid hirmust värisema.

Siin on viis head ideed, kuidas soola koristamisel kasutada.

Poti põhja kõrbenud toidust lahti saamiseks, ilma metalli kahjustamata, on sool suurepäraseks vahendiks. Kalla sooja potti peotäis soola ja näpuotsatäis vett. Hõõru nuustikuga korralikult, kuni kõrbenud toit poti põhjast lahti tuleb.

Nende tülikate plekkide eemaldamiseks puista niiskele nuustikule natukene soola ja hõõru määrdunud kohta, kuni plekk maha tuleb. See trikk toimib ka riietelt pleki eemaldamisel.

Selle asemel, et osta hinge hinna eest nõudepesumasinasoola, võib vabalt kasutada ka tavalist söögisoola. Enne kasutamist veendu, et tegemist oleks lisanditeta puhta soolaga.

Sool sobib ideaalselt puidult veeplekkide eemaldamiseks. Selleks sega soolaga natukene sidrunimahla või äädikat nii, et sellest moodustuks pasta. Hõõru pastat plekile ja jäta see mõneks minutiks seisma. Peale kannatlikku ootamist, võid pasta maha pühkida ja plekk on nagu võluväel kadunud.