Raudtee taastamine tõstis huvi väikeasula korterite vastu

Elektrirongiühendus Turba alevikuga on valmis ning 9. detsembril avatakse liiklus. See fakt on mõjunud väikese Turba aleviku kinnisvaraturule juba pikemat aega positiivse tõukejõuna ning huvi asula korterite vastu on kasvanud märkimisväärselt.

Väga populaarsed on sealsed korterid noorte seas, sest need on taskukohasemad kui linnas. Kaugus Tallinnast või Keilast, kus tööl käia, pole probleemiks, sest valglinnastumise ja keskusest eemal elamisega ollakse juba harjunud. Lisaks sõidab rong otse ja ummikutevabalt.

Turbasse meelitavad ka rahulik keskkond ja teadmine, et kõik vajalikud teenused on olemas – kool ja lasteaed, terviserajad, väike jõusaal ja staadion ning mänguväljak lastele. Muidugi on olemas ka pood, postkontor ja raamatukogu.

Nagu maapiirkondades tavaks, pakutakse kortereid peale kinnisvaraportaalide müügiks ka otse Facebooki gruppides või kohalikel teadetetahvlitel. Kui 2018. aastal leidis Turba alevikus uue omaniku kokku 17 korterit, siis sel aastal müüdi sama hulk esimese kümne kuu jooksul ning mitu korterit on juba broneeritud.

Suure tõusu on läbi teinud korterite ruutmeetri mediaanhind. Kui 2017. aastal oli see 189 eurot ruutmeetri kohta, siis 2018. aastal, kui sai selgeks, et läheb raudtee ehituseks, küündisid hinnad 324 euroni ruutmeetri kohta. Käesoleva aasta kümne kuu tehingute põhjal on mediaanhinnaks kujunenud 416 eurot ruutmeetri kohta.