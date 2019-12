Portaal: üürikorterite defitsiit hakkab vaikselt järele andma

Üürikorterite keskmine pakkumishind oli 12,10 eurot ruutmeetri kohta. See on ühe euro ehk kaheksa protsendi võrra eelmisest aastast rohkem.

Jätkuvalt on suurim üürikorterite pakkumine Tallinna kesklinnas, kus asus kolmandik üüripakkumiste koguarvust. See siiski otseselt ei tähenda, et kolmandik portaali KV.EE kaudu väljaüüritavatest korteritest asukski Tallinna kesklinnas. Tallinna kesklinna üüriperioodid on pigem pisut lühemad kui näiteks äärelinna korteritel ja seetõttu on kesklinna üürikorterid pakkumises sagedamini.