Itaalia maakleri eksperiment Tallinna kinnisvaraturul: valed, võltslubadused ja tohutu saamahimu

Tallinnas kanda kinnitanud Roberto otsustas heita põhjalikuma pilgu Tallinna üüriturule ning seda eeskätt üürikodu otsivate inimeste vaatenurgast. Nähes, kui palju leidub turul valelikke, ebausaldusväärseid ning kogemusteta asjatundjaid, ei saanud ta enam mitte vaiki olla.

Mehe eksperiment algas nagu igal üürikodu otsival inimesel ikka. Mees asus sirvima kinnisvaraportaale, eesotsas KV.EE ning City24. Mehe üllatuseks kihas üüriturg kui sipelgapesa oma arvukate võimaluste ja pakkumistega. Hulk kinnisvarakuulutusi sisaldas Roberto õnnetuseks vaid käputäis tõeliselt häid ning elamiskõlbulikke elamispindu.

Selgus, et ülekuumenenud turu ning suure nõudluse tõttu, seda nii klientide kui maaklerite seas, on üürihinnad suure õhinaga lakke krutitud, olgugi, et üürikorterite endi väärtus seda ei peegeldanud.

Roberto helistas alustuseks Lasnamäel Anni tänaval korterit üürile andvale inimesele. Telefonikõnest alguse saanud tohuvababohu ei mahu mehele siiamaani pähe. Lohutust ning meelerahu ei toonud ka mehe järgmised kõned.

Kärberi tänaval üürile antava 32,5 ruutmeetrise korteri eest nõuti näiteks 450 eurot kuus. «Korteri nõukogudeaegne sisustus ning üldpilt ei sobiks ka mu vanavanemate koju,» oli Robert pettunud. «Lisaks küsisid nad 450 euro asemel 600 eurot tagatisraha,» seletas ta.

Roberto möönab, et võiks lõpmatusi näiteid tuua, ent ei hakka liialt soola haavale puistama. Inimesed on tema hinnangul ahned ja isekad ning maakleritel ei jää taolistes olukordades muud üle kui kliendi soovide ja nõudmistega kaasa minna, olgugi, et sisetunne ja reaalsus on sootuks teisest ooperist.

Sisutühjad kinnisvarakuulutused

Roberto märgib, et väga paljud kinnisvarakuulutused sisaldavad vaid ühte üldist pilti, kas kortermajast või selle eksterjöörist, andmata täit ülevaadet sellest, mis korteriga täpsemalt tegu on. «Kui maakleri ja üürileandja ülesandeks on esitleda korterit selle väljaüürimise eesmärgil, siis milleks niivõrd väike kogus pilte,» küsib ta.

Lisaks sellele kasutavad mõned maaklerid väga alatuid müüginippe, millest ka Roberto soov oma mure teatavaks teha. Näiteks toob ta Mustamäe üürikorteri kuulutuse, mida hallanud maakler väitis, et korteri üürimisega maaklerikulusid ei kaasne, ent see-eest on tagatisraha kahekordne. «Standardi järgi peaks inimene vaid ühe kuu tagatisraha maksma,» pani Roberto inimestele südamele.

Mis veelgi enam – eelnimetatud maakler ei vaevunud Roberto kirjadele ja päringutele vastama, telefonikõnedest rääkimata. Kirsina tordil ei suvatsenud maakler Roberto valitud korterit kokkulepitud päevaks broneerima. «Ma ei oskagi öelda, kas ta tõesti arvas, et korteril on küllaga huvilisi, või ei vaevunud ta seda lihtsalt oma ebaprofessionaalsusest tegema. Sellest ka maaklerite kohta levivad stereotüübid, mis ei tee meie ametile au,» märkis Roberto pettunult.

Ühe ebameeldiva näitena meenub Robertole üks maakler, kes küsimusele, kas mees võib oma kassiga korteris elada, nõudis kahekordset tagatisraha. «Miks peaks keegi seda tegema,» ei mahu Robertole pähe.

Robertole meenub lisaks kord, kus korteri omanik keeldus temaga suhtlemast, kuna mees on välismaalane. «Ma ei hakka detailidesse minema. Mul on Eesti ID-kaart, isegi Eestis tehtud juhiluba, ent inimene lihtsalt viskas toru hargile.»

Üürileandjad vaatavad tema sõnul välismaalaste peale viltu, olgugi, et tegemist on korralike ja töökate inimestega.

Põhjalik kodutöö

Roberto möönab, et õnneks ei ole ka Tallinna kinnisvaraturul halba ilma heata. Oma kogemusest teab maakler, et leidub ka neid, kes on puhtsüdamlikult oma kliendi poolel ning lähtuvad ka oma töös sellest, et kliendi vajadused ja ootused täidetud saaks.