Võimalik vaid Venemaal ⟩ Miljardär ja kunstnik lasevad sul istuda miljoni dollari otsas

Kunstnik Alexei Sergiyenko ja ärimehe Igor Rybakov koostööna valminud toolikujuline kunstiteos on valmistatud 7 sentimeetri paksusest kuulikindlast klaasist. «X10 Money Throne» nime kandva tooli sisuks on miljonit dollarit, vahendab euronews.com. Teose loojate sõnul on pooletonnise tooli eesmärgiks lasta inimestel seal peal istudes tunda raha võimu, samal ajal inspireerides neid rohkem teenima.