Milliseid eksperte kaasata kinnisvara ostuprotsessi?

Enamik ostutehinguid sooritatakse maakleri abiga. Korterit vaatama minnes jälgi, kas maakler on kursis piirkonna kinnisvaraturuga ja kõigi objekti puudutavate vajalike nüanssidega. Näiteks kui suured on suvised ja talvised kommunaalkulud, kas korter kostab läbi, millal tehti seal viimati remont või millal lasi ühistu kortermaja renoveerida, milline on naabruskond jne. Veel parem, kui maakleril on kohe ette näidata korteri kuluarved ja vajadusel muu info. Samuti vaatab maakler üle kõik vajalikud registriandmed: maa-ameti, ehitisregistri ja kinnistusraamatu andmed.