Üllatuslik asjaolu, mille tõttu varakult tuppa toodud kuusk longu vajuda võib

Kuuse tuppa toomine on kahtlemata suur osa iga-aastasest jõuluootusest. Kuusepuud ei tohi kuivale jätta, seda teavad kõik. Samuti ei ole paslik seda küttekehade vahetusse lähedusse paigutada. Enne jõulupuu tuppa toomist tuleks lasta sel koridoris või garaažis üles sulada, et puu vaikselt toasoojaga harjuda saaks.

Etüleen on gaas, mis aitab viljadel küpseda ja soodustab lehtede ja õite närbumist. Suurimad etüleenitootjad on küpsed pirnid, õunad, banaanid, ploomid ja virsikud. Seda silmas pidades on seega mõistlik puuviljakorv kuusepuust võimalikult kaugele paigutada. Nii säilib kuusk kauem värskena ning ka jõulurõõm püsib pikemalt südames.