Leiliruum korteris pole enam kättesaamatu luksuslahendus

Meie kliimas on saun koht, kus saab talvel külma kontidest välja ajada, sügisel rõskust ja kehva meeleolu tõrjuda.

«Tänapäevase minisauna ehitus on päris keeruline ja nõuab süvateadmisi tehnilises valdkonnas ning ohutus- ja kasutusreeglite järgimist,» märgib ta.

Eriti hästi sobib selleks Grossi sõnul vannituba, kus vanni asemele on paigaldatud dušikabiin. Samuti on infrapunasauna võimalik ehitada ka rõdule.

Saunapoint OÜ projektijuht Mario Raja sõnul on sauna ehitamine korterisse põnev väljakutse, mis vajab ka teatavat eeltööd. «Alustada tuleks ruumi planeerimisest,» selgitab Raja. «Saun peaks moodustama pesuruumiga ühe terviku, et saaks lavalt tulles otse pesema minna.»

Sauna kubatuuri on asjatundjate sõnul üsna lihtne arvutada. Igale inimesele on Grossi väitel vaja vähemalt kaks kuupmeetrit. Lae kõrgus saunas peab olema vähemalt kaks meetrit põrandalt. 1 kW = 1 kuupmeeter, nendib ta.

«Majades, kus on paigaldatud gaasipliidid, peab korralikult läbi mõtlema sauna suuruse ja võimsuse, sest sellistes majades on tihtipeale olemas mõningad piirangud vastavalt agregaadi võimsusele,» seletab Gross. Sel juhul peab läbi viima spetsiaalse toitekaabli, mis läheb mõõtjast kuni keriseni välja.

Majad, millesse on paigaldatud elektripliidid võimsusega viis-kuus kilovatti, ei tohiks saunakerisele võimsusega kolm-neli kilovatti mingeid raskusi seoses elektrivõrguga tekitada. Kasutades ühenduskaablit, võib saunakerise vajadusel ühendada elektripliidiga, aga selleks, et vältida lisakoormust, ei soovitata elektripliiti ja saunakerist reeglina samaaegselt kasutada.

Raja sõnul saab ahiküttega korterisse hea õnne korral ehitada ka puuküttega sauna, kuid spetsialist soovitab korterisse siiski elektrikerist, kuna see on kompaktsem ja oluliselt lihtsam kasutada. Puuküttega keristel on ka ohutuskaugused suuremad, mis seab sauna kujundamisele kindlad piirid ja nõuded.