Eesti spetsialistid annavad nõu: kuidas vähese vaevaga kodu trendikasse pühaderüüsse ehtida

Jõulud saabuvad igal aastal ühtemoodi, kuid trendid muutuvad. Üha enam vaadatakse keskkonnasäästlike võimalusi ning avastatakse uusi lahendusi, kuidas pühademeeleolu luua. Enam ei piisa silmailust – kasutusele võetakse ka lõhnataju.

Mis on selle aasta pühadetrendid?

Mari-Liis Raudjärv: Nagu pea kõigis eluvaldkondades, on ka jõulude ajal olulisim teema keskkonnasäästlikkus.

Värvidest on moes sügavpunane, tumesinine, hall ja metsaroheline – aeg soosib tumedaid toone nii sisekujunduses üldse kui ka jõuluajal. Endiselt on moes metall, aga pigem soojema tunde tekitavad plaatina, roostekarva või vanutatud ja päevinäinud ilmega detailid, vähem kriiskavläikivad puhtad pinnad. Aga neidki on võimalik oskuslikult sobitada. Miks mitte kasutada sel juhul vastandlikke materjale: kuld kombineeritult käbide, sambliku või puunotiga.

Karola Tobro: Sel aastal valitseb tumedate ning julgete värvide kombinatsioon metalsete elementidega. Art déco mõjutustega sisustustrendid kajastuvad jõuludekoratsioonides. Hulgaliselt on kasutusel reljeefsed mustrid, sirgjoonelised geomeetrilised vormid ja rikkalikud värvitoonid: öö- ehk tindisinine, indigosinine, kuningsinine, tumedad rohelised – smaragd- ja metsaroheline, samuti tumedad punased – näiteks bordoopunased aktsendid.

Klassikalised punane ja roheline on ning jäävad traditsioonilisteks jõuluvärvideks, sel aastal liitub nendega sinine. 2019. aasta jõule nimetatakse ka sinisteks jõuludeks. Käsikäes sinisega käib kuldne. Läbiv motiiv on paabulinnu sulestik. Väga palju kasutatakse männikäbi motiivi erinevas variatsioonis ja suuruses. Lisaks tavapärastele jõulutaimedele on sel aastal eriline koht kauapüsival eükalüptil ja tema lõhnal.

Kuidas lihtsate võimalustega kodu jõululikuks muuta?

Mari-Liis Raudjärv: Väikesed ja lihtsad võimalused kodu sisustamiseks on eelkõige valgus meie pimedal ajal. Kõikvõimalikud valgusketid ja küünlad loovad pühademeeleolu. Lisaks võiks veidi fantaasiat rakendada ning kombineerida neid looduslike elementidega. Mõnele suuremale oksale (võib olla nii raagus kui traditsiooniline okaspuu) võib kaunistustega sära lisada. Või võtta mõni talumajapidamises kasutatav puitese ja sellele lisada tänapäevaseid elemente.

Karola Tobro: Esmajoones saab meeleolu luua dekoratiivsete kodutekstiilidega – temaatilised padjapüürid, laudlinad ja kardinad annavad kiire tulemuse, luues atmosfääri. Patjade (padjakatete) ja tekkide või pleedide vahetamine muudab ruumi ilmet ja nõuab vähest vaeva ning kulutusi. Sel hooajal on materjalidest eelistatud samet ja velvet. Oluline on, et kavandatavad muutused harmoneeruks omavahel ja ruumi interjööriga.

Traditsiooniliselt toovad ruumi tõelise soojuse, hubasuse ja aroomi küünlad. Lõhnaküünlad ja eriti ehtsad ning suured vahaküünlad annavad unustamatu elamuse. Küünlaid saab hõlpsasti kaunimaks teha väikeste lisanditega (lipsud, paelad, kuuse- või männioks).

Ei maksa unustada ka teisi meeli – näiteks lõhna. Täitke kodu jõululõhnadega. Pühademeeleolu aitavad kinnistada kaneelipulgad, apelsin kuivatatud nelgiga, viiruk, piparkoogid.

Mis on jõulude kolm kohustuslikku kaunistuselementi?

Mari-Liis Raudjärv: «Must-be» kaunistused pühadeajal on tuled või küünlad, kuuse, männi või raagus oksad, metalset sära lisavad kaunistused.

Karola Tobro: Jõulupuu on kindlasti must-be. Enne, kui päris kuuse tuppa toome, võib kaunistuseks kasutada väiksemaid kuuseoksi käbidega või ilma, jõulupärgi, punutisi ja muid lahendusi. Meil on traditsiooniline jõulupuu kuusk. Viimastel aastatel on jõudsalt kasvanud nulu kasutamine. Nulg oma pehmete, lamedate okastega ja tumerohelise värviga on omamoodi atraktiivsemgi kui kuusk.

Kindlasti on meie hulgas neid, kellel on kahju ohverdada elusat puud. Nemad leiavad väljundi kunstkuusest, papist, paberist, või näiteks vineerist välja lõigatud puust. Eukalüpt oma lõhna ja pika säilivusega on samuti kanda kinnitamas. Kasutada võib kontpuu oksi, jõulukaktust, punaste marjadega iileksi lõikeoksi ja teisi pühadega seotud taimi.

Kui kodus on veel kasutuses vanad jõulutuled, on käes viimane aeg need vahetada LED tulede vastu. Variatsioonirida on lõputu, alates jõulupuud kaunistavatest kuni majade dekoreerimiseks mõeldud tuledeni. LED tuled on ökonoomsed, vastupidavad, külmakindlad ja kaunid. Neid võib paigutada kuhu iganes: katusele, akendele, uste ümber, elavatele puudele – piiriks vaid fantaasia. Valida võiks ühevärvilised ja sooja valgusega tuled.