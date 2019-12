Kvaliteetsel diivanil «kõlblik kuni» tärmin puudub

«Mõned kliendid vahetavad diivanit sellepärast, et trende jälgida, kodus uusi värve või stiili kasutusele võtta, teised aga kulumise tõttu,» seletab ta.

Diivanit vahetatakse keskmiselt viie kuni seitsme aasta tagant, aga kui kasutustihedus ja pereliikmete arv ei ole suur, võib üks diivan rohkem kui kümme aastat kesta, mõnel isegi kauem.

Sisustuskaupluse Diivaniparadiis OÜ kõneisiku Ragne Madisoni praktikas on olnud koguni olukord, kus poodi külastanud vanem inimene väitis, et ostis oma eelmise diivani enam kui 30 aastat tagasi. Ainus põhjus, miks klient uut diivanit soovis, oli see, et seljatoe kinnitushaagid olid deformeerunud ega hoidnud seljatuge enam õiges asendis.

Diivani karkass peab reeglina pikka aega kenasti vastu, diivani kattematerjal on see, mis kulub. Kulumismärgid hakkavad kõige enam silma kangalt, ent ka täisnahk võib hooletuse ning saamatuse korral kiiresti koledaks minna.

Poes soovitab Kaasik istudes tunnetada diivani seljatoestust ja pehmust või jäikust. Vanemate inimeste diivanid peaksid tema sõnul olema pigem jäigemad, kuna oluline on diivanilt vaevata tõusta, aga ka istuda, mis taoliste diivanite puhul reeglina oluliselt kergem on. Tähtis on ka istumise mugavus: et puus ei vajuks liialt diivani sisse ning et ka istumise sügavus oleks piisava seljatoetusega.

Kui aga peaks tekkima soov diivan magamisasemena kasutusele võtta, soovitab Kaasik arvestada asjaoluga, et diivanite voodimehhanismid on mõeldud kasutamiseks eelkõige alalise magamisasemena.

Moes on kurvid

Täpselt nii nagu madratsitööstus, on ka pehme mööbli tööstus arenenud tänapäeval niivõrd kaugele, et enam ei ole valikus ainult porolooni ja vedru sisuga diivanid, mis on kas metall- või peamiselt puitkarkassil. «Tänapäeval on juba valikus diivaneid, mille sisu saab klient ise valida, istumise vedrustuse, patjade sisu ning isegi vedrustustüübi järgi. Samuti on olemas valikus vetthülgavad kangad, tulekindlad kangad, USB-pesadega tehnika laadimise võimalusega diivanid, moodsad, elektrooniliselt juhitavad,» seletab Kaasik.

Kaasik ja Raie teavad öelda, et mööblikangastest on jätkuvalt populaarne samet. Sametkangast on Ragne Madisoni sõnul oluliselt kergem ka koduloomade karvadest puhastada, kuna kangas ei võta karvu sisse.

Enim osutuvad klientide seas valituks hallid värvitoonid, palju soovitakse kõrge jalaga diivaneid. Minimalism on asendumas maksimalismiga, see paistab Raie sõnul tuleval aastal silma terves sisekujundusmaailmas.

Diivani disainis on moes aina enam ümarad vormid – mida pehmem ja kurvikam, seda moekam, kinnitab Raie.

Eluiga sõltub kasutajast

Diivanite kangavalik on väga lai ja mitmekesine. Kangaid on saadaval erinevate omaduste ja kvaliteediga, sama kehtib nahkade puhul.

«Inimestel on jäänud mulje, et nahkdiivan on vastupidavam kui tekstiilkattega. Tegelikult ei pruugi see üldse nii olla,» sõnab Ragne Madison.