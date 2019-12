Kui palju on kinnisvara hind aastatega kasvanud?

Kinnisvaraomanikud müüki sel ajal siiski maakleritele eriti ei usaldanud, ainusesinduslepinguid sõlmiti väga vähe, oma vara sooviti ise müüa. Maakleritöö oli nagu suur loterii, peamisteks kuulutamiskohtadeks olid paberlehed Soov ja Kuldne Börs, mõne objektiga tegeles korraga neli-viis maaklerit ja kehtis põhimõte «kes ees, see mees». Usaldamatus oli ka mõistetav, sest maakleritöö seisneski toona selles, et käidi kohapeal, tehti mõned pildid, võeti natuke infot, pandi kuulutus üles ja jäädi ostja kõnet ootama. Selle eest maaklerile maksta tundus raha tuulde loopimisena.

2010. aastal oli korterite keskmine ruutmeetrihind Eestis 640 eurot, seega maksti 50 ruutmeetrise korteri eest kesmiselt 32 000 eurot. Keskmine brutokuupalk oli 2010. aastal 759 eurot. See tähendab, et 50 ruutmeetrise korteri soetamiseks kulus 42,1 kuu brutotöötasu.

Võrdluseks selle aasta teise kvartali andmed: korterite keskmine ruutmeetrihind Eestis oli 1291 eurot, seega maksti 50 ruutmeetrise korteri eest kesmiselt 64 550 eurot ehk pisut üle kahe korra rohkem kui üheksa aastat tagasi. Keskmine brutotöötasu oli 1419 eurot, järelikult kulus 50 ruutmeetrise korteri ostmiseks 45,5 keskmist brutokuupalka. Keskmine korterihind on üheksa aastaga küll kahekordistunud, kuid õnneks on peaaegu samavõrra kasvanud ka Eesti inimeste keskmine sissetulek.

2019. aastal uurivad pangad rohkem laenuvõtjate tausta, igaüht enam laenukõlblikuks ei peeta. See on ka õige: inimesi ei taheta viia olukorda, kus nad laenu maksta ei suuda või maksavad laenu nii, et ei saa elus enam midagi muud endale lubada.