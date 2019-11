Jõulutraditsioonid, mis panevad kukalt kratsima

A post shared by ケンタッキーフライドチキン (@kfc_japan) on Dec 21, 2018 at 1:01am PST

Kui Ameerika Ühendriikide kiirtoidu kett KFC Jaapanis 1974. aastal kanda kinnitas, sai see tõusva päikese maa rahva seas kiiresti populaarseks. Jaapanlased, kes jõule ise ei pea, said sellegipoolest osa KFC iga-aastasest jõulukampaaniast. «Kurisumasu ni wa kentakkii!» mis tähendab «Kentucky jõuludeks!» osutus kohalike seas ääretult populaarseks. Igal aastal suunduvad tuhanded jaapanlased jõulude saabudes lähima KFC restorani poole, et sealt endale rasvast nõretav kanaämber tellida. Kuna nõudlus on jõulude aegu nii suur, peavad soovijad oma tellimused juba mitu kuud ette sisse andma.