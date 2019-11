Vann või dušinurk – selles on küsimus

Tagant kannustav elutempo on kahandanud vannis logelemise, muusika kuulamise ja romaanide lugemise populaarsust. Vannituba on üks praktilisemaid ruume, mis peab vastama elanike vajadustele. Kuidas seda mõnusal moel võimalikult funktsionaalselt sisse seada, nii et ruumi ilu ei kannataks?

Sisearhitekt Ilona Põldme tõdeb, et eelkõige olenevad võimalused eluruumide üldpinna suurusest. «Kui vaadata uuemate korterelamute planeeringuid, ega seal vannitoale väga palju ruumi ei jäeta ja tihtilugu vann sinna ei mahugi. Juba algselt on ruum planeeritud dušiga,» tõdeb ta. Ideaalne oleks tema arvates, kui pesemisruumis oleksid mõlemad. «Kellel on ruumikamad olud, saab vannitoa mõnusaks teha, selle sisustust hajutada. Sõltub muidugi soovidest ja mida inimene mugavuseks peab, millised on vajadused,» ütleb Põldme. Kui peres on lapsed või poris püherdada armastavad koerad, kulub sulistamise ja ligunemise võimalust pakkuv vann marjaks ära.

Väikese ruumi avardamise nipp

Paljudes korterites on sisearhitekti sõnul vann juba olemas ja seda kasutatakse ka duši võtmiseks. Tõmmatakse lihtsalt vannikardin ette, et pesemisrõõm ruumi üle ei ujutaks. «Dušš on mõeldud ikkagi kiiremaks tegutsemiseks.»

Dušikabiini saab eraldi paigaldada nii nurka kui ka sirge seina äärde, olenemata sellest, kas juurde tuleb soetada ka dušialus või on põrandas juba äravoolu tagav kalle olemas.

Sisearhitekti sõnul on väga huvitavaks lahenduseks dušinurga seinad, need saab lükata vastu vannitoa seina, kui parasjagu dušši ei kasutata, nii et need sulanduvad ruumiga ühte. See muudab ruumi hetkega avaraks. «See olekski heaks lahenduseks väikeste ruumide omanikele,» leiab Põldme. Tavapärasemat dušinurka soetades saab valida nii lükand- kui ka traditsioonilisi, käepidemega uksi.

Valik on Põldme sõnul väga lai ja dušilemb leiab paljude funktsioonidega seadeldise just enda maitsele. Samuti saab ühildada dušinurgaga aurusauna võimalused, nii et seal on ka väike istumiskoht ja valgustus, samuti ruumi jalgu sirutada.

Piiramatud võimalused

Dušinurkade valmistamiseks kasutatavad materjalid on Põldme sõnul tänapäeval kõik täiesti ohutud, nii et ka läbipaistvate, kristalselt helkivate seinte puhul pole vaja peljata, et libastudes kukud läbi selle põrandale ja killuhunniku otsa. Dušinurkade seinte tegemisel on kasutatud plastikust materjale, mitte tavalist klaasi – ohutus on seadeldiste puhul alati kõige olulisemaks teguriks.

Dušinurga seinte puhul saab valida nii läbipaistvat, toonitud kui ka läbipaistmatut jääklaasi, ja samuti saab neid kiletada erinevate kunstiliste piltidega, mida on võimalik tellida. Vannitoast saab teha kasvõi impressionistliku kunstiteose.

Vannituba kui kunstiteos?

«Kui alustatakse alles ruumi planeerimist, tuleks kokku sobitada harmoneeruv komplekt seinakattematerjalide ja klaaside vahel. See sõltub muidugi täiesti inimesest endast ja tema eelistustest,» märgib sisearhitekt. «Siiski leian, et lihtsuses peitub võlu, kui on juba ilus keraamiline plaat seinas, siis võib-olla ei peaks seda ilu nii palju sinna kokku kuhjama.» Põldme arvates ei ole tegu nii suure ruumiga, et mahutada sinna kõiki pähe tulevaid kujunduselemente – nii ei pruugi lõpptulemus üldse võluv välja näha. Ideaalis on üks detail aktsendiks ja ülejäänu moodustab sellele tausta. Kui seinas on kasutatud kenasid keraamilisi plaate, ei pruugigi olla silmailuks muud tarvis.