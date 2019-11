Tellijale

Lapsena joonistas Eve nagu lapsed ikka. Hiljem proovis korraks kätt Tartu kõrgema kunstikooli kaugõppes, aga mõistis peagi, et nii pole mõtet jätkata. «Mul polnud kedagi ega midagi, mis oleks aidanud uskuda. Nii tookord jäigi,» meenutab ta.

Nüüd on naine veendunud, et ruum – olgu tuba, loodus või ühiskond – mõjutab inimest ja tema loomingut. Kunstnik teab, et hea idee võib sündida üleöö, aga kõik ideed vajavad mõtestamist ja settimist. Inspiratsioon ei tule päris iseenesest, tühjalt kohalt.