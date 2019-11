Nutikas robottolmuimeja kaardistab ja ronib

Lisaks mustusele, millest robottolmuimeja hetkega jagu saab, aitab see kaasa ka ruumide üldisele korrasolekule ja ärgitab pererahvastki korraarmastusele. «Te peate pidevalt jälgima, et ei oleks midagi sellist laokil, mille robot võiks endale sisse tõmmata, ja endale aru andmata või seda teadvustamata, koristate rohkem ja ruumid on rohkem korras. Minul aitab robot näiteks lapsi hästi distsiplineerida – pange palun legoklotsid kokku, muidu robot sööb need ära. Toimib päris hästi,» sõnab Reisel.

Kristi Reiseli meelest võiks eelistada tolmukotiga robotit. «Tavaliselt on robotitel väike prügikonteiner, sest ka masin ise on väike. Kui konteiner on täis, siis masin enam koristama ei lähe. Tal ei ole prügi kuhugi panna ja ta ootab, et inimene ta puhastaks,» seletab ta, lisades, et õnneks leidub ka tooteid, millel on koos laadimisjaamaga päris oma prügijaam. Seal on tolmukott, kuhu robot saab tühjendada ligi 40 konteineritäit. Alles selle täitumisel on koduomanik kohustatud sekkuma. «Kuna roboti mõte on see, et ta koristaks võimalikult vähese inimese sekkumisega, tehes inimese elu sellega mugavamaks, siis see on parim lahendus,» lisab Reisel.