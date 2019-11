7 nippi, kuidas kujundada teismelise tuba väikese eelarvega

«Lapse ja teismelise toal on küll mitmeid ühiseid jooni nagu funktsionaalsus, nutikad panipaigad ja valgustuslahendused, aga samas suureneb aasta-aastalt lapse vajadus oma isiksuse väljendamiseks ja seega ka toa isikupärasemaks muutmiseks. Kui väikelapse toa sisekujunduse valivad tavaliselt vanemad ja selle puhul on esmane prioriteet ohutus, siis teismeline on juba valmis ise oma toa sisekujunduses kaasa rääkima,» lausus IKEA sisekujundaja Darius Rimkus. Ta lisas, et mida vanem laps, seda olulisemaks muutub ka privaatsus. Seda eriti juhul, kui mitu last jagavad ühte tuba.

Sisekujundaja jagab ideid, kuidas lastetuba lapse kasvades värskendada ja kuidas teha lastetoast teismelise tuba väikese eelarvega:

1. Koos lapsega «kasvavad» voodid ja kirjutuslauad

Sisustuslahendused peaksid olema paindlikud, kohandatavad ja funktsionaalsed, et vastata kasvava lapse muutuvatele vajadustele. Vali «kasvav» ja ergonoomiline mööbel, mida saab kohandada — muudetava pikkusega voodid, reguleeritava kõrgusega lauad ja toolid, lihtsasti kokkupandavad kapid, mida saab vajadusel täiendada lisakappide või –riiulitega — ja mis ei näeks välja liiga lapsikud, et need sobiksid ka teismelise tuppa.

2. Isikupära väljendamine

Teismelise tuba sobib suurepäraselt eneseväljenduseks ja sisekujundusega eksperimenteerimiseks. Lihtne viis selleks on proovida elavaid värve, seinamaalinguid, väljendusrikkaid tumedaid varje ja pilkupüüdvaid mustreid. Märkmetahvlid sobivad ideaalselt piltidele, postkaartidele ja muule, mis teismelist inspireerib. Eri suuruses ja värvides pildiraamidega saab luua pildiseina, mida aeg-ajalt värskendada.

3. Privaatsuse austamine

Kui tuba jagab mitu last, saab selle näiteks riidekappide või kardinate abil eraldada, et igaühel oleks toas ka oma privaatne koht. Privaatsustunde loomiseks võib kasutada isegi voodibaldahhiini. Et ruumi jagamine ei viiks tülide või vaidlusteni, võib toa ära jagada ka eri värvidega.

4. Kuhjuvad esemed

Investeerida tasub kohandatavatesse mööbliesemetesse, mida laps saab igavesti kasutada — või siis vähemalt väljakolimiseni. Et kirjutuslauale ruumi juurde teha, kasuta ära seinapind. Muuda sein üheks hiiglaslikuks märkmetahvliks, millele saad kinnitada väiksemaid riiuleid, anumaid ja konkse. Kasuta ruumi säästmiseks ka kõrget riidekappi, sest kui lapsed kasvavad, ulatuvad nad ilusti ka kõrgematelt riiulitelt asju võtma. Voodi alla käivad voodikastid on praktiline panipaik spordi- ja hobitarvetele, mille saab alla soetada vaid mõne euro eest.

5. Valgustus tööks ja meeleolu loomiseks

Lisaks toa üldvalgustusele on oluline ka kohtvalgustus, mis võimaldab suunata valguse täpselt sinna, kus laps seda parajasti vajab. Ole loominguline ja kasuta ära võimalusi toas hubase meeleolu loomiseks — pehmed hämardatavad tuled, hooajalised valguskaunistused ja stiilsed värvimuutvad LED-valgusribad. Teismelisele, kellele meeldib õppides kohta vahetada, sobib hästi vaid mõne euro eest soetatav kaasaskantav valgusti, mille saab kinnitada näiteks riiuli või hoopis raamatu enda külge.

6. Vaba aja veetmine

Teismelise toas peab lisaks talle olema ruumi ka ta sõpradele. Kui sõbrad külla tulevad, saab kergete paindlike istmete, pehme mõnusa vaiba ja lisapatjadega luua mõnus vabaaja veetmise paiga. Paindlikud lahendused sobivad hästi selleks, et teha ruumi eri tegevustele — olgu selleks parajasti pidžaamaõhtu, lauamängude mängimine, tantsimine või midagi muud.

7. Koht koduloomale