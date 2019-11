Ekspert selgitab: kas eelistada uut või vanemat korterit?

Tänane kinnisvaraturg pakub erinevate eelarvete juures tuhandeid valikuid. Uut kodu otsima asudes tuleb otsustada, kas eelistada vanemat vara või valida uueks koduks täiesti uus korter.

Ostuhind – vanem korter on odavam, kui uus korter.

Hinnavahed samas linnaosas paiknevate sama suurusega korterite puhul võivad küündida kuni viiekümne protsendini. Samas võimaldab uue korteri ost võrreldes vanema korteriga saada mitmeid soodustusi. Näiteks saab uue korteri ostuks parema laenupakkumise, seda nii omafinantseeringu kui ka intressi puhul. Lisaks teevad uute korterite pakkujad tihti soodustusi sisustusele. Teisalt müüakse vanem korter reeglina kogu sisustusega, samuti sisaldab hind parkimiskohta ja panipaika. Uute korterite puhul on aga tavapärane, et lisaks korterile tuleb tasuda ka parkimiskoha ja panipaiga eest, seejuures ei pruugi viimaste korterite ostjatele neid üldse jaguda. Ja loomulikult tuleb uue korteri puhul lisaks osta ka kogu sisustus.

Asukoht – linnaosade põhiselt asuvad vanemad korterid väljakujunenud piirkondades

Reeglina paiknevad piirkonnas pargid, olemas on haljastus, rajatud on teed ja tänavad. Samuti on vanemate kortermajade läheduses poed ja teenindusasutused, lasteaiad, mänguväljakud, koolid, toimib ühistransport. Uuemate kortermajade puhul seda kõike kohe eeldada ei saa.

Kõrvalkulud – nii nagu uus auto võtab vähem kütust, on ka uut korterit odavam pidada

Uutel kortermajadel on väiksemad kütte-, elektri- ja haldusarved. Lisaks on väiksemad kõikvõimalikud kaod. Kindlasti puudub ka lähimatel aastakümnetel remondivajadus. Erinevalt aga uute korterite kuluprognoosidest ja -ennustustest on vanema korteri puhul võimalik saada ülevaade tegelikest kuludest kohe. Samuti on võimalik veenduda kulude kujunemises eelmistel aastatel ning näha järgmise aasta kavasid.

Ruumilahendus – uute korterite ruumilahendus on vanemate korterite omast parem

Tihti on uued korterid avaramad ning ruumide paiknemine läbimõeldum. Lisaks on arvestatud köögis ruumi kõikidele moodsatele kodumasinatele ja vannitoas ka pesumasinale ja kuivatile. Uute korterite juurde kuuluvad lisaks avaratele üldruumidele ka korralikud abiruumid, mis võimaldavad hoida neis nii rehve, hobivarustust kui ka kohvreid ja hooajal mittevajalikke riideid. Lisaks on projekte, kust leiab ühiskasutuses olevaid pesu-, spordi- ning saunaruume.

Mugavus – uus korter tähendab enamasti palju rohkem mugavust

Peaaegu kõikides uutes majades on liftid. Lisaks paigaldatakse kortermajadesse ka läbipääsu-, videovalve- ja sidesüsteemid. Kõik see võimaldab kasutada ülikiiret internetti, videolaenutust või jälgida kodus toimuvat igast punktist maailmas. Ka on uutes korterites parem sisekliima, kuivõrd uued kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid võimaldavad tagada stabiilsema sisetemperatuuri ja piisava õhuvahetuse. Nii näiteks on võimalik niiskel suvepäeval õhku kuivatada ja paukuva pakasega mõnusalt sooja tuba nautida.