Vaata, milline näeb välja majasuurune lühter

India liivakivist ehitatud pühakoda on maailmas suuruselt teine ja mahutab korraga 20 000 inimest. Mošee kuppel ulatub maast 49 meetri kõrgusele ja palveruumi kattev käsitööna valminud vaip on 390 ruutmeetrit suur.

FOTO: Image by Makalu from Pixabay

Lühter on 13,7 meetrit kõrge, 8 meetrit lai ning kaalub 9 tonni. Seda kaunistavad 600 000 kullaga ääristatud kristalli ja üle saja lambipirni. Lühter on nii suur, et selle sees on isegi trepp.