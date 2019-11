Teadlaste sõnul aitab see jook sul paremini uinuda

National Sleep Foundation (NSF) teadlased Ameerika Ühendriikides on tulnud järeldusele, et sooja piima joomine enne magamaminekut aitab paremini uinuda, kirjutab express.co.uk. Põhjus peitub piimas olevas aminohappes – trüptofaanis. Trüptofaan on eelühendiks serotoniinile, mis on omakorda eelühendiks melatoniinile. Just melatoniin on see hormoon, mis aitab meil uinuda.