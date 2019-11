Juba jälle: IKEA laud varises pere vannitoas tuhandeks killuks

Pereema Hannah oli just lapse unne suigutanud, kui kuulis ühtäkki teiselt korruselt kostvat veidrat klirinat. Beebimonitorist kostunud heli pani Hannah' kohemaid tegutsema. Ülemisele korrusele tõtanud naise üllatus oli aga suur, kui leidis eest klaaskillud. Akna purunemist kahtlustanud naise üllatus oli aga veelgi suurem, kui selgus, et purunenud oli hoopiski IKEA MALM-seeriasse kuuluva tualettlaua klaasist pealiskate.

«Usun, et me oleks praegu haiglas, kui mu tütar tol hetkel vannitoas viibinud oleks,» ütles pereema väljaandele dailymail.co.uk.

Rootsi mööbligigandil on varemgi iseeneslikult kokkuvarisevate klaaslaudadega tegemist olnud. IKEA esindajad on aga kõik sellised kurioosumid välja vabandanud, kinnitades, et nende toodete disainimisel ja valmistamisel on rangelt järgitud turvalisusreegleid.