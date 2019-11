Kodus olevad asjad, mille tähelepanuta jätmine võib lõppeda õnnetusega

Selleks, et kodu oleks turvaline koht tuleb elamises olevate asjade eest hoolt kanda. Meie elu mugavamaks ja turvalisemaks tegevad asjad, võivad hooletuse tõttu meile kätte maksta, kirjutab thekitchn.com.

Need viis tihti unarusse jäävat asja tuleks kiiremas korras oma koristusplaani võtta.

See, et suitsuandur laes ripub, ei tee temast veel elupäästjat. Veendu iga paari kuu tagant, et suitsuanduri patareid töötaksid. Tühja patareiga andurist suurt kasu ei ole.