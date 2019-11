Mida teha, kui äsja soetatud kodus ilmnevad varjatud puudused?

Müüja, kes soovib ise oma kinnisvara müüa, võib teadmatusest endale kahju tekitada, kui ta ei märgi müügilepingusse kinnisasjal esinevaid puudusi. Puudusteks saab lugeda näiteks suurt auku raske seinakapi taga, mittetoimivat küttekollet, lekkivat toru köögivalamu all, väljakannatamatut haisu trepikojas, hallitust ning kehtestatud normidest kõrgemat müra- või vibratsioonitaset – kõik need halvendaksid elamistingimusi olulisel määral või teeksid elamise neis ruumides sootuks võimatuks.

Kui kinnisasi ei vasta lepingutingimustele, saab ostja nõuda müüjalt lepingu täitmist ehk asja parendamist või väljavahetamist, kui see on võimalik ja see ei põhjusta müüjale ebamõistlikke kulutusi või põhjendamatuid ebamugavusi. Kui asja parendamine või asendamine ebaõnnestub, müüja keeldub asja parandamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul, loetakse see lepingu rikkumiseks.