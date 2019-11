Kodune investeering, mille pealt ei tasu asjatundjate sõnul kokku hoida

«Otsustage naturaalparketi kasuks! Ma saan aru, et soodne laminaatparkett on taskukohasem ning inimesed teevad oma valiku lähtuvalt rahakotist. Paraku seletab silm kohe ära selle, kui kvaliteetse põrandaga tegu on. Seda on isegi lõhnast tunda,» ütles Gorder väljaandele purewow.com.