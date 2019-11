Oluline põhjus, miks peab talveajal toas niiskuse kontrolli alla saama

Külm ja rõske elamine on täiuslikuks keskkonnaks tervisele ohtliku hallituse vohamiseks. Kui hallitus on ennast kodu seinte vahel sisse seadnud, on temast lahti saamine üpriski keeruline ettevõtmine. Targem on hallituse levikut ennetada, kui tegeleda tagajärgedega, kirjutab idealhome.co.uk.