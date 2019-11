Kolm lihtsat nippi, kuidas kõik külalised lahedalt enda koju ära mahutada

Selleks, et ükski tuttav kutseta ei jääks, on Texase osariigis elav sisekujundaja Kim Lewis välja töötanud kolm nippi, kuidas võtta toas olevast ruumist maksimumi, kirjutab apartmenttherapy.com.

Selle asemel, et üritada kogu peoseltskonda nurgadiivanile kokku suruda, kasuta kõikvõimalikku ettejuhtuvat, et istekohtade arvu suurendada. Laota põrandale suured diivanipadjad, mille peale inimesed istuda saavad, tee aknalaud lillepottidest tühjaks ja muuda see istekohaks. Paiguta istekohad nii, et inimesed istuksid ringis.