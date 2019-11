Kurb statistika: 84 protsendil kortermajadest on evakuatsiooninõuded täitmata

«Usun, et kõik nõustuvad sellega, et põlevast kortermajast peavad kõik elanikud võimalikult kiiresti ja ohutult välja saama. Ometi aga näitavad meie viimase kahe aasta jooksul tehtud kontrollid ja reaalsed tulekahjusündmused, et väga paljudes kortermajades varitsevad lõksud,» ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.