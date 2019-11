3 soovitust kinnisvara kiiremaks müügiks

Hästi koostatud kuulutus on edukuse võti – see tähendab hoolikalt valitud fotosid ja hästi kirjutatud teksti. Lihtne nipp on portaalis ringi vaadata ja võtta eeskujuks need kuulutused, mis sind ennast enim kõnetavad. Oluline on, et oleks valitud hea avafoto ning objekti kirjelduses ei esitataks vigast infot.