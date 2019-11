Talvepimedusest väsinud? Külasta neid värvikirevaid linnu ja jäta talvemasendusega hüvasti

Talveväsimuse maharaputamiseks on majutusportaal Booking.com välja otsinud kõige rõõmsavärvilisemad linnad kogu maailmas.

Chefchaouen, Maroko

Chefchaouen, Maroko FOTO: Mosa'ab Elshamy/AP/Scanpix

Mis rõõmsavärvilistesse linnadesse puutub, siis see Instagrami kasutajate seas populaarne paik on üks parimaid sihtkohti. Loode-Maroko Rifi mägedes asuv Chefchaouen on oma taeva- ja indigosinistes ning purpursetes toonides hoonete ja poodidega tõeliselt lummav – ja iga fotograafi unistus.

Jaipur, India

Jaipur, India FOTO: Photo by Anuja Vidhate from Pexels

Ajalooline Jaipur on tuntud kui roosa linn, sest kõik hooned on värvitud terrakotaroosaks. Selle taga on India prints Maharaja Ram Singh II, kes tahtis avaldada muljet Edward VII-le tolle külastuse ajal 1875. aastal. Jaipur on oluline peatuspaik India Kuldses Kolmnurgas, mille külastajatel on võimalus imetleda sealset ajaloolist arhitektuuri.

Rio de Janeiro, Brasiilia

Rio de Janeiro, Brasiilia FOTO: PILAR OLIVARES/REUTERS/SCANPIX

Rio on üldiselt tuntud oma värvikireva peomelu poolest. Hurtsikuid täis linnad ehk favelad on muutunud kunstiteoseks tänu Hollandi kunstnikele Jeroen Koolhaasile ja Dre Urhahnile, kes linnast oma lõuendi teinud on. Pärast rõõmsavärviliste linnavaadete nautimist uudista kindlasti ka kuulsat Copacabana randa.

Buenos Aires, Argentiina

Buenos Aires, Argentiina FOTO: EZEQUIEL SCAGNETTI/ EZEQUIEL SCAGNETTI / REPORTERS / Scanpix

Reisi La Boca värvikirevasse naabruskonda ja võid sealsete värviliste majade ees lausa eraldi fotosessiooni teha. Pikantsetest lihalõikudest kuni kirgliku tangoni – Buenos Airesest leiab igaüks midagi.

Kopenhaagen, Taani

Kopenhaagen, Taani FOTO: Pexels

Värvilisest Kopenhaagenist, leiad eest munakivisillutisega tänavad, pastelsetes toonides linnamajad, küünlavalgel kohvikud ja sõbralikud hygge-nautlejatest kohalikud.

Bo-Kaap, Kaplinn, Lõuna-Aafrika

Bo-Kaap, Kaplinn, Lõuna-Aafrika FOTO: NIC BOTHMA/EPA/SCANPIX