Liikuri elukvartali kolmanda etapi ehitus läks käima

Äsja ehitust alustatud elamu korterid on avatud planeeringuga, esimese korruste kodudes on hoovi avanevad terrassid, kõigis ülejäänud korterites päikesepoolsed rõdud. Neljanda kuni kaheksanda korruse rõdudelt saab nautida päikeseloojanguga merevaadet. Ratsionaalse arhitektuuriga valge hoone välifassaadil loovad kontrasti korrapäraselt paiknevad rõdud. Korterite suuruse ja planeeringu kavandamisel on arvestatud paljude inimeste vajadustega. Majas on ühe- kuni neljatoalised korterid, millest väikseim on 35,7 ruutmeetrit ja suurim 87 ruutmeetrit. Liikuri 5B elamu on B-energiaklassiga.