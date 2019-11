Inglise abielupaaril on väga helde tööpakkumine majavalvuri ametist huvitatuile

Reisisellidest suurbritannia abielupaaril on loomasõpradest majavalvuritele väga magus pakkumine. Nimelt otsitakse inimest, kes oleks nõus tööpäeviti nende kodu valvama. Vaevatasuks on suisa 35 055 - 37 392 eurot kuus.

Tegemist on nagu iga teise palgatööga, ainus erinevus seisneb selles, et töökohustuste hulka kuulub lisaks maja valvamisele ka paarile kuuluvate labradori retriiverite eest hoolitsemine, kirjutab housebeautiful.com. Koertel on muuseas oma isiklik jalutaja olemas, seega ei pea sobiv kandidaat selle pärast muret tundma. Küll aga võiks tööpakkumisest huvitatu olla koerainimene ning osata elementaarseid majapidamistöid.