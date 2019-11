Ekspertide hinnangul mõjutavad need värvid sinu lapse tulevikku

Lastemööbli disainifirma moKee eksperdid väidavad, et värvid, mida me kasutame laste tubade dekoreerimisel, avaldavad mudilaste iseloomude arengule suurt mõju.

Kuigi must võib tunduda lastetoas ebatavalise valikuna, ütlevad eksperdid, et julgete värvidega ümbritsetud lastest kasvavad kõige tõenäolisemalt tulevased miljonärid. Must on heaks valikuks, kuna on jõuline värv ja soodustab tugeva iseloomu arengut.