14. oktoobri varahommikul rammis Tallinnas Rohelisel tänaval sõiduauto elumaja nii tugevalt, et seina jäi suur auk ja majas elanud kaks peret jäid hetkega peavarjuta.

Lugeja saadetud fotodelt on näha, et remonditööd kahjustada saanud majas on alanud. Kas ja millal selle elanikud koduseinte vahele naasta saavad, näitab vaid aeg.