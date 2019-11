Pildid: Rannamõisas on müüki tulnud Vahemere stiilis villa

Soome lahest kiviviske kaugusel olev villa asub endise mõisa maadel. Kahe looduspargiga ümbritsetud maja on ideaalseks koduks neile, kes tahavad veeta oma päevi ümbritsetuna loodusest.

Uhke elumaja on ehitatud kõige kõrgema kvaliteediga materjalidest. Maja soklikorrus, ukse portaal ja trepi jalamid on valmistatud Eesti marmorist, ehk Saaremaa dolomiidist. Maja ise on laotud hingavatest ja soojust pidavatest materjalidest. Villat katab kivikatus.