Ära riski tagatisrahast ilmajäämisega: nende lihtsate nippidega saab igale üürikodule uue hingamise anda

Üürikorterisse kolides peame tihtipeale leppima elamisega, mis ei ole täpselt meie maitse järgi kujundatud. Kui oleks meie teha, viskaks nii mõnigi üürilepingu aknast välja ja teeks üürikorteris oma äranägemist mööda remonti. Kahjuks aga lõppeks see kas üürilepingu lõpetamisega või tagatisrahast ilma jäämisega.

Pane igavad seinad elama, kasutades eemaldatavaid seinakleebiseid. Lihtsalt pane kleebis seina ja enne väljakolimist tõmba see seinalt maha. Sedasi saad üürikodule anda hetkega uue väljanägemise.

Kõige lihtsam viis, kuidas magamistoale või köögile uus väljanägemine anda, on vahetada vanad väsinud uksenupud uute vastu välja. Jäta esialgsed uksenupud alles, et need enne väljakolimist uuesti tagasi panna.